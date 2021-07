Berner Mäzen Wyss – Ein mieser Schüler und trotzdem Milliardär Modelleisenbahn-Fan, Ex-«Bund»-Mitarbeiter und grosszügiger Philanthrop. Was Sie über den Berner Mäzen Hansjörg Wyss wissen müssen, der am Montag in Bern vor die Medien tritt. Sophie Reinhardt

Hansjörg Wyss, Unternehmer und Mäzen mit seiner Schwester Hedi Wyss im Progr-Kulturzentrum. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Wie geht es weiter mit dem Berner Kunstmuseum, das seit Jahren eine Erweiterung plant? Am Montag laden der Berner Mäzen Hansjörg Wyss, die Stiftung Kunstmuseum Bern und der Stadtberner Gemeinderat die Medien zur Informationsveranstaltung, an der sie über ihre künftigen Pläne informieren. Wer ist der Mann, der im Jahr 2019 bekannt gab, er würde 20 Millionen Franken für einen Museumsneubau für Gegenwartskunst in Bern spenden?

Woher kommt sein grosses Vermögen?

Wyss machte Synthes als Produzentin und Lieferantin von Implantaten, Werkzeugen und Instrumenten zu einem Milliardenunternehmen. Foto: Daniel Barben (Archiv)

Wyss kam 1935 in einer einfachen Familie im Weissensteinquartier zur Welt. Im Progymnasium (Progr) musste er ein Jahr wiederholen, weil seine Noten in Mathe, Latein und Deutsch so schlecht waren. Er jobbte danach als Pöstler, Verkäufer, aber auch als Sportjournalist für den «Bund». Als leidenschaftlicher Skifahrer berichtete er 1964 für die NZZ von den Olympischen Winterspielen in Innsbruck. Wyss studierte an der ETH und der Harvard Business School und arbeitete anschliessend in der Textilindustrie, danach auch beim Automobilhersteller Chrysler. Beim Verkauf eines Flugzeugs lernte er den Gründer von Synthes kennen, einem hoch spezialisierten Medizintechnikunternehmen, in das er in den 1970er-Jahren eintrat. Er gründete später den US-amerikanischen Ableger des Konzerns und übernahm dessen Leitung. 2012 veräusserte er die Firma mit mehreren Milliarden Gewinn. Sein Vermögen wurde 2021 von Forbes auf 6 Milliarden US-Dollar geschätzt, in einem Interview letztes Jahr sprach er selbst von «sicher mehr als 3 Milliarden Dollar», über die er verfüge.