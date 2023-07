Tagestipp: «Hiroshima, mon amour» – Ein Meisterwerk über das Trauma des Kriegs Das Cinématte-Publikum konnte bei der Gestaltung des Sommerprogramms mitreden. Gewählt hat es unter anderem Alain Resnais’ Klassiker «Hiroshima, mon amour». Regula Fuchs

Eiji Okada und Emmanuelle Riva als japanisch-französisches Liebespaar in «Hiroshima, mon amour». Foto: Trigon-Film

Das Publikum des Kinos Cinématte hat gewählt: In verschiedenen Kategorien konnte jeweils für fünf Filme gestimmt werden, und so ist das Sommerprogramm auf demokratischer Basis zustande gekommen. In der Kategorie «Klassiker» hat es Alain Resnais’ Spielfilm «Hiroshima, mon amour» (1959) in die Auswahl geschafft. In der Verfilmung von Marguerite Duras’ Roman geht es um den vergeblichen Versuch eines Japaners und einer Französin, der Katastrophe des Krieges die Liebe zweier Menschen entgegenzusetzen, die selber traumatisiert sind. (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.