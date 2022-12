Wohnheim-Architektur – Ein massgeschneidertes Haus für Studierende Die «Loge 71» in Winterthur vereint Inspiration und Zweckmässigkeit. Davon profitieren Studentinnen und Studenten mit kleinem Budget. Andrea Eschbach

Die «Loge 71» liegt im Herzen Winterthurs und verfügt über 17 möblierte Zimmer. Foto: Pierre Kellenberger

Leben. Lernen. Logieren: Mit diesem Slogan wirbt ein Studentenwohnheim in Winterthur. «Loge 71» will eine Bleibe für Studierende mit Ansprüchen sein. Und das an zentraler Lage in Winterthur – in zehn Minuten erreicht man mit dem Velo den ZHAW-Campus Stadtmitte, zum Campus Technikum sind es gar nur fünf Minuten.