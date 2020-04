Über die Stadt verteilt – Ein Märit wie ein Orientierungslauf Die Marktstände sind zurück in Bern – wenigstens ein paar. Wie Verkäufer und ihre Kunden auf den Märit über grosse Distanz reagieren. Martin Erdmann

Ungewohntes Bild: Der Wochenmarkt in der Stadt Bern findet wegen des Coronavirus über die ganze Stadt verteilt statt. Foto: Keystone

Kurz nach 9 Uhr auf dem Waisenhausplatz. Alois Mürner ist vorbereitet. Um das zu beweisen, fischt er ein faltiges A4-Blatt aus seinem Stoffbeutel, auf dem die neue Marktstand-Situation abgedruckt ist, die von der Stadt Bern am Donnerstag veröffentlicht wurde. Punkte zeigen an, wo Stände erlaubt sind. Was es wo zu kaufen gibt, geht dabei aber nicht hervor.