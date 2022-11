Tagestipp: Stand-up-Comedy im Ono – Ein lustiger Schotte Chris Davis stammt aus Glasgow und liebt es, sich mit spitzzüngigen Bemerkungen über die Gesellschaft zu mokieren.

Chris Davis wird auf Englisch (Achtung: mit schottischem Akzent!) auftreten. Foto: zvg

In Grossbritannien, wo Stand-up-Comedy zum kulturellen Selbstverständnis gehört, hat Comedian Chris Davis bereits einen beeindruckenden Palmarès: Er hat Shows für das Edinburgh Fringe Festival geschrieben und war Finalist in der Wahl zum schottischen Komiker des Jahres. In seinen Shows macht er sich gern über die Gesellschaft, aber auch über sich selber lustig: etwa über die Bedeutung von Ferrero Rocher in seiner Arbeiterklasse-Familie. Nun tritt er mit Comedian Chris Darwa in Bern im Ono auf. Kleiner Tipp: Gutes Verständnis von Englisch und ein Ohr für den schottischen Dialekt sind Pflicht. (jek)

Fehler gefunden?Jetzt melden.