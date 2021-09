Bern-Jurassisches Schwingfest – Ein logischer Sieger – aber eine fragwürdige Entscheidung Fabian Staudenmann gewinnt in Corgémont, im Fokus steht dabei das Einteilungskampfgericht. Derweil überzeugt Matthias Aeschbacher in der Nordostschweiz. Philipp Rindlisbacher

Jubelpose: Fabian Staudenmann lässt sich am Bern-Jurassischen als Sieger feiern. Foto: Manuel Zingg

Ob die Trennung doch nicht so harmonisch ablief? Ob die eine Seite wohl doch etwas nachtragend ist?

Am Bern-Jurassischen liegen nach fünf Gängen Lukas Renfer und Severin Schwander punktgleich auf Platz 2. Es ist Schwander, der im Schlussgang Fabian Staudenmann herausfordern darf. Aufgrund der Geschehnisse in Corgémont ist daran nicht auszusetzen – eigentlich.

Denn es erstaunt doch ziemlich, kommt nicht Renfer zum Handkuss. Der 25-Jährige ist in der 1500-Seelen-Gemeinde aufgewachsen, besuchte die Dorfschule. 2019 lag er am Bern-Jurassischen nach vier Gängen vorne, er verletzte sich im fünften Kampf aber schwer an der Schulter und fiel die ganze Saison aus – so verpasste er das Eidgenössische in Zug und damit die Chance, als erster Jurassier seit 1961 eidgenössisches Eichenlaub zu gewinnen.