Tagestipp: Alphatronic – Ein lebenslanger Klangforscher Der Berner Daniel Wihler alias Alphatronic hat seine musikalische Karriere dem analogen Synthesizer verschrieben. Nun stellt er sein neustes Werk vor. Regula Fuchs

Alphatronic arbeitete auch mit Pionieren wie Bruno Spoerri oder Marco Repetto zusammen. Foto: PD

Als Daniel Wihler im Alter von 15 Jahren seinen ersten analogen Synthesizer in Händen hielt, war es um ihn geschehen – musikalisch jedenfalls. Seit mehreren Jahrzehnten befasst sich der Berner mit elektronisch erzeugter Musik und entwickelt unter dem Künstlernamen Alphatronic sein Klangspektrum kontinuierlich weiter, auch in Zusammenarbeit mit Pionieren wie Bruno Spoerri oder Marco Repetto. Dabei zielt seine von Ambient geprägte Musik gleichzeitig in die frühen Achtzigerjahre und hat doch einen sehr zeitgemässen Anstrich. Im Buffet Nord stellt Alphatronic seine neue EP-Serie «The Way to The Capacitor» vor. (reg)

