Zum Tod des Dead-Brothers-Sängers Alain Croubalian – Ein Leben im Dienste des Todes Er betrieb die einzige Begräbniskapelle der Schweiz: The Dead Brothers. Nun ist der Sänger und Journalist Alain Croubalian mit nur 57 Jahren gestorben. Ane Hebeisen

Ein Faible für die Theatralik war ihm stets eigen: Alain Croubalian bei einem Auftritt am Theater Basel. Foto: Tino Briner

Experten des Todes gibt es bekanntlich keine. Doch wenn in diesem Land einer diesem Titel am ehesten gerecht wurde, dann war es der Musiker und Journalist Alain Croubalian. Immerhin betrieb er mit The Dead Brothers die einzige subversive Begräbniskapelle der Schweiz. Und dermassen überzeugend blies diese den Totenmarsch, dass sich die ganze Welt nach ihr umdrehte.

«Es würde keinen Sinn machen, das Leben zu zelebrieren, wenn es den Tod nicht gäbe.» Alain Croubalian

Dabei tat der Genfer etwas, was vor ihm schon prominentere Exponenten der Musikszene getan hatten: Er kramte in den Trümmern des Blues und baute sich daraus eine scheppernde, heimatlose, in den Abgründen taumelnde Lumpen-Folkmusik zusammen. Und aus allen Poren dieser Musik quellte sie heraus, die Wehmut, diese unfokussierte Melancholie, diese morbide Romantik, mit der die Dead Brothers europaweit zu gut frequentierten Dealern süchtigmachender Kaschemmenmusik arriviert sind.