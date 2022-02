Tagestipp: Vorpremiere des Films «Olga» – Ein Leben auf dem Schwebebalken «Wir machen hier Sport, nicht Politik», heisst es im Film «Olga» einmal. Eine Illusion. Der Film um eine ukrainische Kunstturnerin sollte der Schweiz zu Oscar-Ehren verhelfen, nun ist er in Bern zu sehen. Ane Hebeisen

Hier dreht sich nicht alles nur um Sport: «Olga» von Regisseur Elie Grappe. Foto: zvg

Wie oft war in den letzten Wochen die Lüge zu hören, Sport habe nichts mit Politik zu tun? Als wären Athleten von der Welt entkoppelte Wesen mit permanentem Tunnelblick. Der Film «Olga» des Schweizer Regisseurs Elie Grappe zeigt, was geschieht, wenn Weltpolitik in die Karriere einer jungen Sportlerin züngelt. Die Geschichte dreht sich um eine ukrainische Kunstturnerin, die in der Schweiz im Exil lebt und versucht, sich einen Platz in der Nationalauswahl zu ergattern. Doch dann bricht in Kiew eine Revolution aus. Menschen, die ihr lieb sind, befinden sich in akuter Gefahr, die Sportkarriere gerät ins Wanken. «Olga», der zu grossen Teilen im Sportzentrum Magglingen gedreht wurde, ist in Cannes preisgekrönt worden und wurde – leider erfolglos –ins Rennen um den Oscar für den besten internationalen Film geschickt. An der Vorpremiere in Bern wird der Regisseur Elie Grappe zugegen sein. (ane)

Ane Hebeisen ist Musikredaktor und schreibt seit 1996 über Pop und Artverwandtes aus aller Welt. Mehr Infos

