Vater und Onkel wollen Olympiagold – Ein Langnauer Eishockeyspieler fiebert vor dem Fernseher mit Der Junior spielt bei den SCL Tigers, die Verwandten gehören im olympischen Skeletonrennen zu den Favoriten. Profisport liegt der lettischen Familie Dukurs. Philipp Rindlisbacher

Er fährt allen davon: Der Lette Martins Dukurs ist die grosse Figur im Skeletonsport. Foto: Keystone

Manchmal denkt er: Spinnen die eigentlich?

Schaut er genau hin, schüttelt Darels Dukurs den Kopf wegen dem, was sein Vater und sein Onkel tun. Die Tollkühnheit, mit der sie auf einem 40 Kilo leichten Schlitten kopfvoran und wenige Zentimeter über dem Eis die Bobbahn runtersausen, fasziniert und irritiert den 18-Jährigen gleichermassen.

Dukurs ist Lette, aber er spricht Berndeutsch. Seit 2018 lebt er in Langnau, über 2000 Kilometer von seiner Heimat entfernt. Er ist gekommen, um bei den Junioren der SCL Tigers den Schritt zum Eishockeyprofi zu schaffen. Onkel Martins und Papa Tomass ihrerseits sind Skeletonfahrer. Sie gehören zu jenen Verrückten, die bäuchlings mit 130 km/h durch den Eiskanal flitzen, sich Kräften von 5G aussetzen.

Auf dem Rücken des Vaters die Bahn hinunter

In der Nacht auf Donnerstag wird Dukurs den Wecker stellen. Die ersten zwei Läufe des Olympiarennens in Peking stehen an, Martins ist der haushohe Goldfavorit. Keiner hat die Sportart nur ansatzweise geprägt wie der 37-Jährige. Die Zahlen klingen surreal: 12-mal ist er Europameister geworden, 6 WM-Titel hat er gewonnen, 11-mal den Gesamtweltcup für sich entschieden, 61 Einzelsiege gefeiert. Im Baltikum ist er eine Berühmtheit, Gleiches gilt für Tomass, der als einstiger Europameister ebenfalls zu den Medaillenanwärtern gehört.

Gewohntes Bild: Dominator Martins Dukurs (Mitte) steht zuoberst auf dem Podest. Bruder Tomass (links) wird Zweiter. Foto: Arno Balzarini (Keystone)

Bei den Dukurs dreht sich fast alles um Sport. Seit über 20 Jahren reisen Martins und Tomass Winter für Winter um die Welt, Grossvater Dainis ist ihr Trainer und nebenbei Direktor des Eiskanals in Sigulda. Einst war er Landesmeister im Bobfahren. Die Familie lebt in der Nähe der Bahn, als Bub flitzte Darels diese auf dem Rücken des Vaters hinunter. Gerne möchte er auch mal selber den Schlitten steuern, «aber es ist sehr gefährlich. Ich habe zu viel Angst.» In der familiären Whatsapp-Gruppe vergeht kaum eine Woche, in der nicht Bilder von blauen Flecken, Schürfwunden oder sonstigen Bobos versendet werden.

Ohne Schmerzen geht es nicht: Beim Skeletonfahren gehören blaue Flecken und andere «Wehwehchen» dazu. Foto: Keystone



Wer Erfolg will, muss das Land verlassen

Auch Darels Dukurs hatte zuletzt Schmerzen, er war an der Hand verletzt und musste pausieren. In der U-20-Equipe der Young Tigers ist er Topskorer, viermal ist er für die erste Mannschaft zum Einsatz gekommen. Bei den Emmentalern gilt er als talentiertester Junior mit Jahrgang 2003, und doch dürfte es bis Herbst 2023 dauern, ehe er regelmässig in der National League mittun kann. Erst dann wird Dukurs als Eishockeyschweizer gelten und das Ausländerkontingent nicht mehr belasten.

Seine mittelfristige Zukunft sieht Dukurs im Emmental. Wer Karriere machen wolle, müsse Lettland verlassen, sagt er, nicht nur die Goalies Elvis Merzlikins und Ivars Punnenovs hätten es vorgemacht. Mit 15 sei er aus dem Kinderzimmer ausgezogen, auch das sei verrückt gewesen, fast wie das Skeletonfahren. «Es war hart, mit lauter Unbekannten in einer betreuten Wohngemeinschaft zu leben. Natürlich hat es wehgetan. Aber die schwierigen Zeiten habe ich schon verdrängt.»

Hat in Langnau Grosses vor: Darels Dukurs will im Emmental den Durchbruch zum Profi schaffen. Foto: SCL Young Tigers.

Mittlerweile besucht Dukurs eine Sportschule, bald macht er ein KV-Praktikum. Jürg Aeschbach, Geschäftsführer bei den Young Tigers, sagt: «Darels kam, und drei Monate später redete er fliessend Berndeutsch. Kommt ein Welscher, spricht er drei Jahre später noch kaum ein Wort.»

Die Dynastie lebt weiter

Vater und Onkel hätten ihm geholfen, sich in der fremden Welt zurechtzufinden, sagt Darels Dukurs. «Mental sind sie unfassbar stark. Sie haben mich gelehrt, alles dem Erfolg unterzuordnen, zu verzichten, zu leiden. Daran habe ich mich oft erinnert.»

Bald wird er mit Tigers-Profi Patrick Petrini eine eigene Wohnung beziehen. Die Familie sieht er nur in den Ferien oder während Zusammenzügen mit dem Juniorennationalteam. Papa Tomass wird ihn künftig wohl regelmässig in Langnau besuchen – die Spiele in Peking bilden seinen Karriereabschluss.

Und doch: Die Sportdynastie Dukurs lebt weiter. Auch Darels’ siebenjähriger Bruder träumt schon von einer Karriere. Im Skeleton? «Nein, ich habe ihm gesagt, er solle besser Eishockey spielen.» Im Skeleton-Weltcup werden nicht einmal Preisgelder ausgeschüttet. Kopfvoran die Bobbahn runter, und dabei nichts verdienen? Völlig verrückt.

