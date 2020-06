Berner Ausgang nach dem Lockdown – Ein kurzes und verhaltenes Vergnügen Wollen die Leute wieder Party machen? Natürlich, aber vorerst lautet das Motto dabei: Feiern mit angezogener Handbremse. Simon Wälti

Ein Wiedersehen wie an einem Klassentreffen: Das «Fuck-Corona-Fest» im Sternen Bümpliz. Foto: Franziska Scheidegger

Regenwolken, Wind und kühle Temperaturen – das Wetter lud nicht dazu ein, die wieder gewährten Freiheiten bei einem Ausflug ins Berner Oberland oder bei einem Besuch in der lokalen Badi auszukosten. Da bleibt man lieber in der Stadt, denn gelockert wurden die Bestimmungen ja auch für Kinos, Konzertlokale und Clubs. Das Kapitel am Bollwerk in Bern versuchte wegen der frühen Polizeistunde das Publikum bereits am späten Nachmittag mit harten Beats zum Raven zu animieren.