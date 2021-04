Kommentar zur Öffnung der Kulturlokale – Ein kleiner Lichtblick für die Kultur Dass auch kulturelle Veranstaltungen wieder möglich sind, ist ein positives Signal für die Branche. Sie dürfte aber noch lange mit den Folgen des monatelangen Lockdown zu kämpfen haben. Meinung Regula Fuchs

Die letzte Vorführung war im Oktober – am 19. April sollen nun auch die Kinos endlich wieder öffnen dürfen. Foto: Raphael Moser (Archiv)

Das kam überraschend: Ab 19. April dürfen nicht nur Restaurantterrassen öffnen, sondern auch Veranstaltungen in Kinos, Theatern oder Konzertlokalen sind für ein kleines Publikum wieder möglich. Das ist – bei allen epidemiologischen Bedenken – ein Lichtblick für die Branche, die seit vielen Monaten zum Stillstand gezwungen ist und die Massnahmen zur Pandemiebekämpfung bisher ohne grosses Gezeter mitgetragen hat.

Die vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen kommen allerdings für die Veranstalter und die Kulturschaffenden zu einem nicht besonders günstigen Zeitpunkt. Der Festivalsommer ist längst abgesagt, und die Bühnen werden vor der Sommerpause höchstens noch Notprogramme für ein Kleinpublikum stemmen können. Das mag vielleicht dem Gemüt der Auftretenden guttun; finanziell interessant ist es nicht. Zudem gibt es nur wenige Kulturveranstalter, die angesichts einer beschränkten Publikumszahl rentabel arbeiten können.

Werden die Menschen wirklich in Scharen in die Kulturhäuser zurückkehren?

Die Krise, so die berechtigte Befürchtung in der Szene, wird mit der Öffnung der Kulturhäuser nicht vorbei sein. Während Restaurants und Bars längst wieder zum Normalbetrieb zurückgekehrt sein werden, werden Bands und Theatergruppen bei den Veranstaltern Schlange stehen, um für ihre nie gezeigten Produktionen einen Platz im Programm zu ergattern. Es dürfte zu einer ungesunden Balance von Angebot und Nachfrage kommen, und darob könnten die Gagen unter Druck geraten. Besonders schwierig wird es für Newcomer sein, sich in diesem Gedränge Sichtbarkeit zu verschaffen.

Zudem ist heute nur schwer abzuschätzen, wie es um die Gunst des Publikums bestellt sein wird. Werden die Menschen, die sich nun ein Jahr lang an die Vorzüge des Kulturkonsums auf dem heimischen Sofa gewöhnt haben, wirklich in Scharen in die Kulturhäuser zurückkehren?

Diese Aussichten müssen auch die Kulturförderung kümmern. Im vergangenen Jahr sind die Förderstellen zu einem guten Teil zu Schadenagenturen geworden, die dazu gezwungen waren, das Überleben ihrer Antragsteller zu sichern, statt Kultur zu ermöglichen. Sie werden es noch eine Weile bleiben. Und jetzt schon Mittel und Wege suchen müssen, um den Neustart der Kultur abzufedern.

