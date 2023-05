Berner Subventionsvorlagen – Ein klares Jein zur Kultur Kuriose Abstimmung: Soll ein Bühnen-Bern-Fan Ja stimmen zum neuen Subventionsvertrag – obwohl das Haus dann weniger Geld bekommt? Die Antwort ist gar nicht mal so eindeutig. Michael Feller



Tanzen sie vor dem Historischen Museum das Abstimmungsresultat? Performance an der Berner Museumsnacht im März. Foto: Susanne Keller

Vorsicht beim Öffnen des Wahlcouverts: Sie begeben sich in ein selten gesehenes Dickicht von Vorlagen. Ganz extrem ist es in der Stadt Bern. Neben nationalen und kantonalen Abstimmungen warten acht städtische Vorlagen auf das direktdemokratische Urteil. Bei näherem Hinsehen entpuppt sich ein Geschäft gar als Kuriosum: Die vier Abstimmungen über die Verpflichtungskredite an die grossen Kulturinstitutionen in der Stadt für die Jahre 2024 bis 2027.