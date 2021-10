Gastrokritik Blackwell Bierkeller, Burgdorf – Ein Keller voller spannender Biere Zwei Brüder brauen in Burgdorf Biere, die Nase und Gaumen verwirren. In der neuen Blackwell-Bar werden diese nun an 16 Zapfhähnen ausgeschenkt. Adrian Hopf-Sulc

Wie schmeckt Bier aus wilden Hefen aus dem Emmental? Foto: sul

Schwarze Quelle. Nicht nur der Name der Brauerei tönt mittelalterlich: Der Blackwell Bierkeller ist in einem historischen Gewölbekeller in der Burgdorfer Altstadt angesiedelt. Und das Handwerk der Brauerei stammt aus Zeiten, in denen es noch keine Lebensmitteltechnologen und keine industriell hergestellte Brauhefe gab.

Denn die Brüder Tobias und Samuel Aeschlimann haben Blackwell im Jahr 2012 mit einer radikalen Idee gegründet: Sie brauen ihr Bier als einzige Schweizer Brauerei ausschliesslich mit wild gesammelten Hefen aus dem Emmental. Die winzigen Hefepilze wandeln Stärke in Alkohol um – und produzieren so nebenbei überraschende Aromen. Ist das Bier geniessbar, ist eine neue Sorte geboren, und die Gebrüder Aeschlimann vermehren die Hefe weiter.