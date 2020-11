Wahlen in Ittigen – Einer fordert die Grossmacht heraus Die Bürgervereinigung gilt in Ittigen als kaum zu bezwingen. Verliert sie am Sonntag jedoch das Gemeindepräsidium an die SP, könnte in der Berner Vorortsgemeinde einiges ins Rollen kommen. Martin Erdmann

Weder stille Wahl noch lauter Wahlkampf: Im Rennen um das Ittiger Gemeindepräsidium trifft Amtsinhaber Marco Rupp (BVI) auf Herausforderer René Hug (SP). Fotos: Susanne Keller / Nicole Philipp

Es bestehen keine Zweifel, wer in Ittigen das Sagen hat. Seit sich die Gemeinde 1983 von Bolligen abgespalten hat, ist die Bürgervereinigung Ittigen (BVI) am Ruder – ein bürgerliches Bündnis bestehend aus BDP, CVP, GLP und FDP. Diese Zweckgemeinschaft hält im Gemeinderat das absolute Mehr und stellt den Gemeindepräsidenten. Aktuell ist das Marco Rupp, ein gewiefter Planer und Vorantreiber von Langzeitprojekten.

Doch nun könnte seine Präsidialzeit in Kürze ein Ende nehmen. Noch vor vier Jahren wurde er ohne Konkurrenz wiedergewählt, am Sonntag muss er sich gegen den SP-Mann René Hug durchsetzen. Dem Wahlergebnis blickt Rupp jedoch entspannt entgegen. «Ich hoffe natürlich, dass es nicht so eng wird wie in den USA.»