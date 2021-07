Berner Tristesse – Ein Juli ohne Sommergefühle Teures Gemüse, keine Aareböötli und Erholung für die Vegetation: wie sich der ausbleibende Sommer auf das Berner Leben auswirkt. Alexandra Elia , Maurin Baumann

Noch machen sich im Berner Freibad Marzili fast keine Sommergefühle breit. Foto: Franziska Rothenbühler

Selten wurde in einem Schweizer Sommer so viel Regen und Hagel verzeichnet wie dieses Jahr. So kam es im Juni gar zu regnerischen Rekorden. Laut Meteo Schweiz wurde an mehreren Wetterstation in der ganzen Schweiz so viel Niederschlag wie noch nie gemessen. So etwa in Thun: Der Juni 2021 war der zweitnasseste Monat seit Messbeginn 1875.

Aussergewöhnlich für diese Jahreszeit sei darüber hinaus die Häufigkeit von Hagel. «So viel Hagel wurde in den letzten 20 Jahren nur selten verzeichnet», sagt Meteorologin Denise Praloran. Am häufigsten hagelte es im Juni im schweizweiten Vergleich zwischen Thun und Bern. Auch die Stadt Bern bleibt von rekordhaltigen Regensummen und häufigem Hagel nicht verschont.