Ein Jahr Verspätung – Felsenau­viadukt wird doch noch zur Kletteranlage Für die Kletter-WM kam die Baubewilligung zu spät, nächsten Sommer soll aber an den Brückenpfeilern hochgekraxelt werden können.

An der Innenseite der 45 Meter hohen Pfeiler sollen mehrere Kletterrouten eingerichtet werden. Foto: Adrian Moser (Archiv)

Ursprünglich hätten die Klettergriffe an den Pfeilern des Felsenauviadukts in der Engehalde pünktlich zur Kletter-WM in Bern diesen Sommer montiert sein sollen. Ein entsprechendes Baugesuch war im Februar 2023 eingereicht worden. Wie die Stadt Bern und die Sektion Bern des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) am Mittwoch mitteilen, liegt die Bewilligung aber erst seit diesem Montag vor.

Die Brückenpfeiler sind etwa 45 Meter hoch. An den Innenseiten werden 8 bis 16 Kletterrouten eingerichtet. Dazu werden Klettergriffe, Bohrhaken und Standplätze eingebaut. Der Baustart ist im Frühling 2024 vorgesehen. Eröffnet werden kann die Anlage im kommenden Sommer.

«Das Klettern ist eine schnell wachsende Sportart, die mit der Kletter-WM in Bern weitere Fans gewonnen hat», sagte Christian Bigler, Leiter Sportamt, gemäss Communiqué. Mit der Kletteranlage am Viadukt könne ein neues Sportangebot geschaffen werden, ohne dass dadurch eine andere Nutzung verdrängt werde.

Den Grossteil der Baukosten übernimmt die Sektion Bern des SAC. Das restliche Geld soll unter anderem dank Crowdfunding hereinkommen.

