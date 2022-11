Abstimmung in Rüderswil – Ein Ja zum Oberstufen­zentrum Zollbrück Die erste Hürde ist geschafft: Die Rüderswilerinnen und Rüderswiler stimmen der Schulhauserweiterung zu. Susanne Graf

Im Sekundarschulhaus Zollbrück hat es nicht Platz für sämtliche Oberstufenschülerinnen und -schüler von Rüderswil und Lauperswil. Foto: Thomas Peter (Archiv)

Das war deutlich: 524 Personen stimmten Ja, lediglich 71 waren gegen den Kredit für die Schulraumerweiterung in Zollbrück. Aber erst wenn an der Gemeindeversammlung vom Montagabend auch die Lauperswiler und Lauperswilerinnen zustimmen, ist das Geschäft in trockenen Tüchern.