Gesamtbilanz der Parteien – Ein Hoffnungsschimmer für die SP – und wer sich Sorgen machen muss Unsere Auswertung aller kantonalen Wahlen zeigt: Die SP verliert am stärksten, kann sich nun aber in Zürich halten. Die Siegessträhne der Grünen ist derweil zu Ende – die Daten im Überblick. Iwan Städler

Erstmals seit ihrer Wahl ins SP-Präsidium nicht verloren: Mattea Meyer und Cédric Wermuth. Foto: Keystone

Mit Zürich hat am Sonntag der grösste Schweizer Kanton gewählt. Da drängt sich eine Gesamtbilanz aller kantonalen Wahlen seit der letzten nationalen Ausmarchung im Herbst 2019 auf. Denn am Abschneiden der Parteien in den verschiedenen Ständen lässt sich ihre momentane Stärke erkennen. Wobei natürlich nicht alle Kantone gleich wichtig sind. Besonders stark ins Gewicht fallen die Resultate in Zürich. Zusammen mit Baselland, wo am Wochenende ebenfalls das kantonale Parlament bestellt wurde, stellt der grösste Schweizer Kanton mehr als ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung.



Wir haben die Gewinne und Verluste der Parteien nach Grösse der Kantone (Einwohnerzahl) gewichtet. Ein Wählerprozent in Zürich wiegt folglich 42-mal so schwer wie ein solches in Uri. Daraus ergibt sich folgende Gesamtbilanz: