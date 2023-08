Tagestipp: Film «The Big Lebowski» – Ein Hoch auf den «Dudeismus»! Als «The Big Lebowski» 1998 in die Kinos kam, passierte erst mal gar nichts. Mittlerweile ist der Film übers Kiffen und Kegeln Kult. Zum 25-Jahr-Jubiläum flimmert er wieder über die Leinwand. Kulturredaktion

Immer locker bleiben: «The Dude» (links, Jeff Bridges) zusammen mit seinen Bowling-Freunden Steve Buscemi und John Goodman. Foto: zvg

Die Handlung des Films spielt streng genommen keine Rolle. Es geht ums Kiffen und Kegeln und um einen Mann, den Dude (Jeff Bridges). Der Film «The Big Lebowski» der Coen-Brüder lebt vom Stil. In seinem Bademantel, seiner Sonnenbrille und dem zerzausten Bart nahm der Dude den Gammellook von heute vorweg. Als der Film im Frühling 1998 in die Kinos kam, passierte erst mal – gar nichts. In den USA spielte «The Big Lebows­­ki» wenig mehr als sein Budget von 15 Millionen Dollar ein. Im Laufe der Jahre wurde die Slacker-Komödie indes ins Metagenre «Kultfilm» aufgenommen. 2002 wurde in einer Bowlingbahn in Louisville, Kentucky, die Fan-Convention Lebowski-Fest gegründet. Heute gibt es Lebowski-Fanclubs auf der ganzen Welt, es gibt Dissertationen und eine eigene Religion, den «Dudeismus», der die Gelassenheit zur alles entscheidenden Tugend erklärt. Jetzt flimmert der Film zum 25-Jahr-Jubiläum wieder über die Leinwand. (lex)

