Sweet Home: Praktisches Design – Ein Hoch auf den Barhocker Hoch, platzsparend und unkompliziert: Barhocker bieten viel Wohnkomfort – und dies nicht nur in der Küche. Marianne Kohler Nizamuddin

Als ich in München wohnte, gab es gleich um die Ecke einen fantastischen kleinen Italiener. Die Pasta war ein Gedicht und so holten wir uns sehr oft unser Abendessen dort. Es war ein typischer italienischer Familienbetrieb mit Mann in der Küche, Frau im Service und manchmal den Kindern, die in einer Ecke ihre Schulaufgaben machten. Da der Italiener mitten in Schwabing lag, war er auch ein sehr geselliger Ort, an dem sich viele Nachbarn trafen und Pasta und guten Wein genossen. Das war in dem kleinen Restaurant nur möglich dank hohen Bartischen und Barhockern.