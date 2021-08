Bauer rührt das Netz – Ein Herz aus Schafen als letzter Gruss an die todkranke Tante Ein australischer Farmer konnte wegen des Lockdowns seine im Sterben liegende Tante nicht besuchen. Das brachte ihn auf eine Idee.

Nach mehreren Versuchen klappte es: Die Schafe von Ben Jackson bilden ein Herz. Video: Twitter/Tamedia

Der wegen des Lockdowns festsitzende Bauer Ben Jackson aus dem australischen Bundesstaat New South Wales hat sich etwas Besonderes einfallen lassen um seiner Tante im 425 Kilometer entfernten Brisbane eine letzte Ehrung zu erweisen: Er liess seine Schafe ein Herz bilden.

Die Frau war zu Beginn der Pandemie an Krebs erkrankt, vor kurzem starb sie. «Besonders in diesen Covid-Zeiten kann sich niemand auf den Schmerz vorbereiten, den diese Grenzschliessungen mit sich bringen. Nicht Lebewohl sagen zu können, nicht da zu sein, wenn sie stirbt. Es ist ziemlich schwierig», zitiert der Guardian Jackson.

Der Bauer hatte bereits in der Vergangenheit Futter so ausgelegt, dass Formen durch die fressenden Tiere entstanden. Mit dem Herz klappte es allerdings erst im dritten oder vierten Anlauf. «Beim ersten Versuch sah es so aus wie das Shit-Emoji. Und obschon meine Tante Deb einen guten Sinn für Humor hatte, war das nicht unbedingt das, was ich wollte», erzählt Jackson.

Die ganze Herz-Aktion wurde per Drohne gefilmt. Unterlegt mit dem Lied «Bridge over troubled water» von Simon and Garfunkel wurde das Video dann an der Beerdigung von Jacksons Tante abgespielt. Der Bauer postete es später auch im Netz – und erhielt zahlreiche Reaktionen. Das habe ihm gezeigt: «Es gibt da draussen eine Menge Leute, die derzeit eine kleine Aufmunterung gebrauchen können.»

red

