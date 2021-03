Ski-Weltcup in Jasna – Ein heftiger Rückschlag für Lara Gut-Behrami Die Tessinerin ist im 1. Lauf des Riesenslaloms chancenlos und verliert viel Zeit auf Leaderin Mikaela Shiffrin. Und auf ihre Gegnerin im Kampf um den Gesamtweltcup. René Hauri

Zuletzt im Glück mit zwei Siegen und einem 2. Platz in Val di Fassa, nun im slowakischen Jasna im ersten Lauf weit zurück: Lara Gut-Behrami. Foto: Elvis Piazza (Keystone)

Ein paar Tage hat Lara Gut-Behrami pausiert, dann im slowakischen Jasna trainiert, um sich optimal auf diesen Riesenslalom vorzubereiten. Dann kommt der erste Lauf dieses Rennens – und es folgt einer der selten gewordenen Rückschläge für die Tessinerin.

Mit der Nummer 1 gestartet, ist sie im oberen Teil bei einem Tor zu spät, stellt die Ski quer. Überhaupt wirkt es, als fehle der Zug auf den Ski, der sie jüngst zu WM-Gold in dieser Disziplin geführt hatte. Die Quittung ist heftig. 1,78 Sekunden verliert sie auf Mikaela Shiffrin, die nach ihrem gestrigen Slalomsieg gleich nachdoppeln könnte. Für Gut-Behrami gibt es Zwischenrang 14.

Schmerzhafter aber für die 29-Jährige: Auch Petra Vlhova, die keine 20 Fahrminuten von dieser Piste entfernt wohnt, ist deutlich schneller als sie. Genau 1,62 Sekunden. Zweitschnellste ist die Slowakin an diesem Morgen.

Das Zwischenklassement nach dem 1. Lauf. Foto: FIS

Vieles spricht gegen Gut-Behrami

Ändert sich das im zweiten Lauf (ab 12.30 Uhr) nicht, kann das letztlich entscheidend sein im Kampf um den Gesamtweltcup. Dort liegt die Slowakin zwar noch 107 Punkte hinter Gut-Behrami. Doch nach ihrem zweiten Rang beim Slalom vom Samstag, auf den die Schweizerin verzichtete, würde der Rückstand weiter beträchtlich schrumpfen.

Für Vlhova spricht zudem das Restprogramm: Drei Slaloms stehen noch an, zwei davon am kommenden Wochenende im schwedischen Are, es ist die Paradedisziplin der 25-Jährigen. Dagegen gibt es nur noch je einen Super-G und eine Abfahrt, in der Gut-Behrami zu den Favoritinnen gehören wird. Sie werden ebenso in der Finalwoche in Lenzerheide (ab 15. März) ausgetragen wie der letzte Riesenslalom des Winters.

Gut-Behrami muss also auf die Mithilfe Vlhovas hoffen, um zum zweiten Mal nach der Saison 2015/16 die grosse Kugel in die Höhe stemmen zu können.

Bessere – wenngleich minim bessere – Ausgangslagen für den 2. Lauf von Jasna erarbeiteten sich andere Schweizerinnen: Wendy Holdener und Michelle Gisin sind als Neunte und Elfte knapp vor Gut-Behrami klassiert. Für Mélanie Meillard mit 2,90 Sekunden Rückstand und Priska Nufer, die ausscheidet, ist der erste Lauf dagegen ebenfalls einer zum Vergessen.