Tagestipp: Winterbergs Bestiarium – Ein Hausmeister entdeckt die Bibel Uwe Schönbecks Kultfigur Hausmeister Winterberg macht im Naturhistorischen Museum mal wieder einen wissenschaftlichen Aufwisch.

Hört, hört: Hausmeister Winterberg (Uwe Schönbeck) und Prof. Christian Kropf erklären die Welt. Foto: NMBE/Rodriguez

Die Bibel und die Naturwissenschaft: Zwei, die sich nicht unbedingt mögen. Da Hokuspokus-erschaffe-die-Welt, dort Fakten, Daten, Evidenz. Trotzdem dreht sich in der kultigen Wissenschafts-Show im Naturhistorischen Museum alles um das meistverkaufte Buch der Welt. Besser gesagt: um die Tiere in der Bibel. Schauspieler Uwe Schönbeck als Hausmeister Winterberg und Biologieprofessor Christian Kropf gehen also der Frage nach, welches Getier um die Krippe zugegen war – und weshalb das Schwein in der Religion einen so schlechten Stand hat. (mfe)

