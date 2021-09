Architektur in Sissach – Ein Haus zum Spielen und Zusammensein Ein Doppelkindergarten von Kast Kaeppeli Architekten schafft eine einladende Begegnungszone im historischen Dorfkern von Sissach. Lilia Glanzmann

Der neue Doppelkindergarten in Sissach ersetzt den einfachen Holzschuppen, der bisher hier stand, und interpretiert ihn neu. Foto: Roman Weyeneth

«Grosse Räume, grosse Fenster, viele Ecken, krumme Wände, Stufen und Niveauunterschiede, Säulen und Balken — kurz all die Vielfältigkeit, die wir im neuen Haus suchen, um der trostlosen Öde des rechteckigen Zimmers zu entgehen.» Das schreibt Josef Frank 1931 in seinem Essay «Das Haus als Weg und Platz». Angelehnt an diese Zeilen entwarfen Kast Kaeppeli Architekten ihren Doppelkindergarten im basel-landschaftlichen Sissach.

Kinder und Lehrpersonen sollen ihre eigenen Wege durch das Haus gehen, es gibt Durchblicke von Raum zu Raum und Ausblicke in alle vier Himmelsrichtungen. So kann man das Gebäude auf die unterschiedlichsten Möglichkeiten wahrnehmen.