Tagestipp: «Block» von Madame Bissegger – Ein Haus voller liebenswerter Nervensägen Die Theatergruppe Madame Bissegger hat ihre turbulente Komödie «Block» wieder aufgenommen.

In den Block von Madame Bissegger ziehen auch ein paar liebenswerte Nervensägen ein. Foto: Iris Krebs

Letztes Jahr besuchten rund 24'000 Zuschauerinnen und Zuschauer das Stück «Block» von Madame Bissegger im Steinbruch in Ostermundigen. Nun hat die Theatergruppe ihr Stück über das Zusammenleben einer bunten Truppe in einem Häuserblock nach dem Ableben einer gewissen Madame Bissegger wieder aufgenommen. In einem Mix aus Theater, Akrobatik und Comedy zeigt «Block», was passiert, wenn skurrile Persönlichkeiten und unkonventionelle Lösungsansätze aufeinanderprallen. (xen)

