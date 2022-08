Eindrücke vom Eidgenössischen – Ein Hauch von Poesie – und sehr viel Bier Hunderttausende Gäste, zähe Schwinger, viele Räusche: In Pratteln feierten die Menschen das Schwingen im Mäntelchen von ordentlich Swissness. Christian Zürcher Philipp Rindlisbacher

Der alte und der neue König. Christian Stucki und Joel Wicki. Foto: Raphael Moser

Der VAR-Moment

Und dann gab es ihn doch noch, den VAR-Moment am Eidgenössischen Schwingfest. Seit längerem hat die Schwingerwelt eine Debatte um den Videoschiedsrichter erfasst. Die geht so weit, dass gewisse Kampfrichter nicht mehr in Sägemehlringen mit Videokameras richten wollen, weil sie die Folgen fürchten.