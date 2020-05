Kommentar zur Zukunft der Festhalle – Ein gutes Zeichen für den Standort Bern Ausgerechnet in der Corona-Krise findet Bernexpo neue Investoren für den Messeplatz. Das zeigt, wie attraktiv Bern als Kongressstadt ist. Mischa Stünzi

Mit dem Ersatz der fast 70-jährigen Festhalle würde Berns Messe- und Kongressinfrastruktur um ein wichtiges Puzzlestück ergänzt. Foto: Valérie Chételat

Die Eventbranche hat Corona besonders hart zu spüren bekommen. Sie gehörte zu den Ersten, die wegen der Pandemie Umsatz einbüsste, und gehört nun zu den Letzten, die den Betrieb wieder hochfahren dürfen. Auch die Messeveranstalterin Bern­expo musste zig Anlässe absagen oder verschieben. Dass die Gruppe gerade in dieser schwierigen Situation mit vier Investoren eine Beteiligung an den Immobilien und der neuen Eventhalle unterzeichnen kann, ist in doppelter Hinsicht ein gutes Zeichen.