Berns nächstes Stadtoriginal – Ein Güggu ist noch lange kein Sigi «Flötenfrau», schwurbelnder Videothekar oder trällernder Trambegleiter: Was macht ein richtig gutes Stadtoriginal aus? Vielleicht wäre es Zeit für eine Castingshow. Sarah Sartorius

Die alles durchdringende Stimme von Sigi fehlt in Berns Gassen. Foto: Franziska Rothenbühler

Eine Pistolenkugel, die eigentlich sein Herz hätte treffen sollen, sei aus Versehen in seinem Hirn gelandet. Diese Legende über einen missglückten Suizidversuch, die mir als Kind erzählt wurde, liess mich erschauern. Die Rede war von Sigi. Dem Bären von einem Mann, der durch Berns Altstadtgassen torkelte, meist mit einer Bierflasche in der Hand. Er beschallte in bemerkenswertem, bluesigem Bariton singend, fluchend und lallend in österreichischem Dialekt die Lauben.



Als Kinder fürchteten wir uns vor ihm und waren gleichzeitig fasziniert von der imposanten Gestalt. Sigi war der Dällebach Kari meiner Kindheit und meine erste Begegnung mit einem sogenannten Stadtoriginal.