180 Berner Klimajugendliche angezeigt – Ein Grossvater stösst die Grundsatzdebatte an Der Grossvater zweier Demonstrantinnen wirft in einem offenen Brief die Frage auf, ob man Jugendliche, die für ein besseres Klima demonstrieren, statt bestrafen nicht eher unterstützen sollte. Sarah Buser

Grossvater Franz Andres Morrissey mit Enkelin Lia Morrissey (links) und ihrer Freundin Alice Fierz. Beide waren am Freitag an der Klimademo und haben Anzeigen erhalten. Foto: Adrian Moser

Der Waisenhausplatz in der Innenstadt von Bern ist bei schönem Wetter immer gut besucht, so auch letzten Freitag. Zusätzlich demonstrierten an diesem Mittag Jugendliche mit einem Sitzstreik für das Klima. Die 200 Demonstrierenden trugen Masken und sassen – in Gruppen von bis zu 15 Personen – auf dem Platz verteilt.

Wiederholt forderte die Polizei die Jugendlichen auf, den Platz zu verlassen. Als dies nur wenige taten, zeigte die Polizei 180 Teilnehmende an. Unter ihnen Lia und Amy Lou Morrissey. Nun hat der Grossvater der beiden einen offenen Brief an Reto Nause (Die Mitte), Gemeinderat und Vorsteher der Sicherheitsdirektion der Stadt Bern, geschrieben.