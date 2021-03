Nachruf Alexander Klee – Ein glückliches Doppelleben Er war der Enkel von Paul Klee und nannte sich als Künstler Aljoscha Ségard. Alexander Klee, Maler, Kunstsammler und Initiator des Zentrums Paul Klee, ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Alexander Sury

Alexander Klee im Jahr 2017 vor einem Werk seines Grossvaters in der Fondation Beyeler in Riehen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Er führte ein Doppelleben und war damit nicht unglücklich: Bürgerlich hiess er Alexander Klee, als Künstler nannte er sich Aljoscha Ségard. Bereits als junger Mensch habe er realisiert, dass er sich vor der Last des grossen Namens mit einem Pseudonym schützen müsse, um seinen eigenen Weg gehen zu können. Gemeint war natürlich sein Grossvater Paul Klee. Für den Künstlernamen Aljoscha Ségard nahm er als Vornamen die Koseform für Alexander. Der Nachname habe ihn indes zufällig angesprungen, erzählte er einmal. Als er in seiner südfranzösischen Wahlheimat die Zeitung «La Provence» las, wurde darin der Gewinner eines Boule-Turniers verkündet, ein gewisser Monsieur Ségard. Alexander Klee fand, der Name passe eigentlich sehr gut.