Mit dem Verkauf des gesamten Ensembles 1926 zwang die Witwe von Léo-Paul Robert, Berthe de Rutté, der Stadt strenge Auflagen auf. Foto: Nathalie Ritter

Wohnungsnot und teure Mieten, überhitzte Städte und dringende Entsiegelung von Böden: Diese Probleme im Wohnungswesen sind uns nur allzu präsent. Leerwohnungen und verfallene oder ungenutzte Gebäude sind hingegen kaum je ein Thema. Da ist zum Beispiel das Ried im Bieler Beaumontquartier: An erhöhter Lage am Rand der Stadt liegt dieser geschichtsträchtige, eher unspektakuläre Ort idyllisch am Waldrand. An schönen Tagen hat man von hier einen grossartigen Ausblick auf die Alpen.