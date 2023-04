Auftritt im Hallenstadion – Prestigejob für Klaas, jetzt trifft er Obama in Zürich Klaas Heufer-Umlauf ist im deutschen Blödelfernsehen zum Star geworden – und empfängt am Samstag im Hallenstadion den früheren US-Präsidenten. Blick auf eine steile Karriere, die als Coiffeur begann. Moritz Marthaler

Blödelfernsehen, aber mit politischer Haltung: Moderator und Entertainer Klaas Heufer-Umlauf. Foto: Getty Images

Ein früherer US-Präsident auf Tour in Europa? Ungewöhnlich. Und ein Klamauk-Profi als Gastgeber für eine Politgrösse? Sehr ungewöhnlich.

Dass Klaas Heufer-Umlauf am Samstag im Zürcher Hallenstadion durch den Anlass mit Barack Obama führen wird, mag für viele irritierend wirken. Der 39-jährige Deutsche ist im deutschsprachigen TV-Raum bekannt für: Gags, Blödelei und Comedy. Er soll mit Obama in Zürich – wie es die Veranstalter etwas linkisch anpreisen – «gelebte Themen wie Kreativität, unternehmerische Verantwortung, Leadership und Transformation durch Handeln» diskutieren.

Zuerst Coiffeur, dann Maskenbildner, schliesslich Entertainer

Nicht auszuschliessen, dass das irgendwie passen wird. Denn in seinen Sendungen wie «Late Night Berlin», «Joko und Klaas gegen ProSieben» oder in Podcasts wie «Baywatch Berlin» tritt Heufer-Umlauf regelmässig Debatten los, die über die Hauptstadt und Deutschland hinaus beschäftigen. Etliche seiner Takes gingen viral, auch mal unfreiwillig, als zum Beispiel herauskam, dass ein vermeintlich realsatirisches Video ein gestellter Sketch war.

Heufer-Umlauf ist eines der bekanntesten Fernsehgesichter der letzten Jahre. Sein Aufstieg als Entertainer war steil. Eigentlich lernte der Niedersachse aus Oldenburg Coiffeur, war eine Zeit lang Maskenbildner am Theater und stand dort selber auf der Bühne. Seine Anfänge an den Mikrofonen der Musiksender Viva und MTV wirken wie aus einer anderen Zeit, alleine deswegen, weil diese Stationen zusammen mit der Bedeutung des Musikvideos im linearen Fernsehen verschwunden sind.

2009 wechselte Heufer-Umlauf von Viva zu MTV und fand dort in Joko Winterscheidt den idealen Partner für eine ganze Reihe von Shows, mit der die beiden bei Prosieben in perfektem Timing das Erbe von Blödelpionier Stefan Raab antreten konnten. Für die Sendung «Duell um die Welt» gewann Heufer-Umlauf mit Winterscheidt den Deutschen Fernsehpreis, mit «Late Night Berlin» hat er seit Jahren eine eigene Abendkiste, in der er Gäste und Gags in der Tradition von Harald Schmidt abarbeitet.

Längst sind Joko und Klaas Multimillionäre

Zum Portefeuille der von ihm und Winterscheidt gegründeten Produktionsgesellschaft Florida Entertainment gehören heute Dutzende Sendungen, einige wie «Circus HalliGalli» und «Das Duell um die Welt» erzielten grosse Quote. Das Geschäft brummt, längst sind die beiden Multimillionäre. Der schlitzohrige Schalk aus den Zeiten der ersten Streiche vor der Kamera scheint bei Heufer-Umlauf auch einem gewissen gesellschaftlichen Bewusstsein gewichen.

Und deshalb jetzt : Obama. Auch wenn über den politischen Gehalt dieses Abends vorab nur gemutmasst werden kann, wäre es verfehlt, dem Entertainer Heufer-Umlauf das Gespür für eine ernsthafte Diskussion abzusprechen. Politisch hat er sich seit je klar positioniert: Er ist zwar kein Mitglied, aber grosser Sympathisant der deutschen Sozialdemokraten. SPD-Aushängeschilder wie Martin Schulz oder Peer Steinbrück waren beide schon Gast in seinen Sendungen.

Politisches Engagement weiss er mit seinen Tätigkeiten zu verknüpfen. In der Show «Joko & Klaas gegen Prosieben» erhalten die beiden Comedians 15 Minuten Zeit zur freien Verfügung auf dem Sender, wenn sie in Studiospielen gegen die von Prosieben gestellten Teilnehmer gewinnen. Heufer-Umlauf und Winterscheidt haben diese Screentime bereits an Seenotretterinnen, Obdachlosenhelfer und #MeToo-Aktivistinnen vergeben und somit immer politische Anliegen unterstützt.

Im Zuge der Unruhen im Iran im vergangenen Herbst haben die beiden Moderatoren ihre Instagram-Accounts mit jeweils fast einer Million Followern iranischen Aktivistinnen überlassen. Die Aktivistinnen nutzen die Reichweite bis heute für ihre Zwecke.

Politisch geprägt wurde der Showmaster mit Realschulabschluss von beiden Elternteilen, wie er einmal gegenüber dem «Spiegel» erklärte. Sein Vater, der starb, als Klaas 23 Jahre alt war, sei in der CDU gewesen. Ihm habe er schon früh und leidenschaftlich politisch widersprochen. Seine Mutter begleitete er als Kind viel auf der Arbeit, sie war Mitinhaberin eines Kinderpflegediensts.

Heufer-Umlauf wird nicht nur am Samstag in Zürich, sondern auch am Dienstag darauf in Berlin durch den Abend mit Obama führen. Mit der Entertainment-Szene der deutschen Hauptstadt ist er eng verwachsen, entsprechend kurz war der Weg für die Berliner Agentur Streetlife des Veranstalters Nader Korayeim.

Und von einem muss er sich den Klamaukvorwurf bestimmt nicht gefallen lassen: Dass ihn sein Gast Barack Obama schon gekannt hat, ist sehr unwahrscheinlich.

Moritz Marthaler ist Redaktor im Ressort Leben und schreibt für Tamedia seit 2010 in wechselnden Rollen über Sport- und Gesellschaftsthemen. Mehr Infos @momarthaler

Fehler gefunden?Jetzt melden.