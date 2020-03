Plan B: Wie die Kultur der Krise trotzt – Ein Geisterspiel mit Publikum Nicht einmal Corona stoppt diese Serie: Das Kino Lichtspiel zeigt seit 20 Jahren sonntags Kurzfilme. Nun als Stream. Regula Fuchs

Eine Impression aus dem Kurzfilmabend des Kinos Lichtspiel: Der Gotthelf-Trailer. reg

Egal, ob Weihnachten oder Ostern war, ob die Aare gerade Hochwasser führte oder ob Terror oder Finanzkrisen die Welt erschütterten: Es gab in den letzten 20 Jahren keinen einzigen Sonntagabend, an dem in der Kinemathek Lichtspiel das Kurzfilmprogramm ausfiel – mehr als tausend «Lichtspiel-Sonntage» haben bisher stattgefunden. Dass diese Serie auch in Zeiten von Corona nicht abreissen sollte, war dem Team des Kino-Archivs im Berner Sandrain schnell klar.