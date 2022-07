Bonaparte: Einmaliges Comeback – Ein Geist auf dem Gurten Eine leere Agenda für mehr Kreativität: Tobias Jundt alias Bonaparte ist mit 41 Jahren in Pension gegangen. Nun kehrt er für ein Berner Konzert auf die Bühne zurück. Rosanna Steppat

Die Musik habe ihn stets «vor den grösseren Abstürzen des Lebens» bewahrt, sagt Tobias Jundt. Foto: Lena Ganssmann

Auf einmal ist Tobias Jundt verschwunden. Die Fotografin verspätet sich um wenige Minuten und er nutzt die Gelegenheit. Im Trubel des Berliner Künstlerdorfs Holzmarkt verliert man ihn schnell aus den Augen. Kurze Zeit später taucht er wieder auf. Er geht neben einem Mann mit Cowboyhut, hat freundschaftlich seinen Arm um dessen Schultern gelegt. Und so schnell seine Aufmerksamkeit abhandengekommen ist, so schnell ist Jundt Sekunden später wieder da, bereit fürs Gespräch. In der fast tropischen Berliner Sommerluft geht es fürs Interview hoch hinauf, auf eine Dachterrasse über der Spree. Er liebe diesen Ort am Flussufer, sagt Jundt.