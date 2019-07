Ein Haus mit vier Stockwerken und einem grossen Garten zu einem monatlichen Mietpreis von 2700 Franken . Und das am Sihlquai im Kreis 5 . Dieses Schnäppchen bietet die Stadt Zürich in der Raumbörse des Jugendkulturhauses Dynamo an. Bewerbungen können noch bis Ende Monat online eingereicht werden. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das ehemalige Quartierhaus.