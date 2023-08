Hutgeld am Buskers – Ein Fünfliber für den Flamenco Atunes Coloraos, eine zehnköpfige Gruppe aus Spanien, belohnt sich am Buskers nicht nur mit Hutgeld – sondern auch mit Bier und spanischem Schinken. Jessica King

Olé! Atunes Coloraos sind aus Granada und Madrid nach Bern gereist, sie spielen und tanzen den Flamenco – zum ersten Mal am Buskers. Foto: Iris Andermatt

Auf der Bühne vor dem Schlachthaustheater drapieren zwei Artisten ihre Oberkörper locker über ihre Beine, dehnen sich bereits ein. Drinnen sortiert die Band Atunes Coloraos ihre Gitarren. Die Sängerin schwatzt mit einer anderen Künstlerin über den gestrigen Abend: «Que fiesta!», schwärmt sie.

Ihre Rollen vorstellen muss die zehnköpfige Truppe aus Granada und Madrid nicht. Die Gitarristen haben auffallend lange Fingernägel an der rechten Hand, die Tänzerinnen tragen rote Blumen in den Zöpfen, lange Flamencoröcke, und trippeln auf dem kühlen Betonboden immer wieder leicht mit den Füssen, als ob sie sich in den Rhythmus einfühlten.

«Diese Tasche ist die wichtigste, die dürfen wir nicht vergessen», sagt Rubén de la Inca und greift nach einer Plastiktüte. Er öffnet sie einen Spalt breit und flüstert verschwörerisch: «Jamón!» Eine riesige Packung spanischen Schinkens hat die Truppe nach Bern mitgenommen, damit will sie sich nach den Sets belohnen. «Auch das ist Flamenco», sagt der Gitarrist.

Hutgeld durch zehn teilen

Auf dem Weg zu der Bühne in der Gerechtigkeitsgasse erzählt Rubén de la Inca vom Donnerstag. 300 Franken hat die Gruppe an diesem Abend pro Person verdient – dazu kommen die Beträge, die per Twint eingezahlt wurden. «Nicht schlecht», sein Fazit. Ihr Nachteil ist, dass sie das Hutgeld durch zehn Personen teilen müssen. Wären sie eine kleinere Truppe, würden sie mehr verdienen. Aber die Menschen in der Schweiz seien grosszügig, fügt er hinzu.

Das deckt sich mit den Erfahrungen von Christine Wyss. Die Leiterin vom Buskers erzählt den Künstlerinnen und Künstlern im Vorfeld jeweils, dass das Publikum im internationalen Vergleich zahlfreudig sei. Wie viel die Gruppen im Schnitt einsammeln, weiss Wyss nicht – das Buskers erhebt keine Statistik. «Streetperformer verdienen aber grundsätzlich besser als Bands», sagt sie. Einerseits, weil sie meist allein oder zu zweit unterwegs sind. «Andererseits, weil sie mehr Platz benötigen, grössere Bühnen haben und so mehr Leute zuschauen.» Reise, Kost und Logis übernimmt für alle Künstlerinnen und Künstler das Buskers.

Eine Viertelstunde vor Start wartet eine grössere Menschentraube vor der Bühne 24 auf Atunes Coloraos und beäugt neugierig die Tänzerinnen, die auf der Bühne bereits klatschen, stampfen, wirbeln. Wärmen sie sich auf? Schauen sie, ob die Bühne der Kraft ihrer Füsse standhalten kann? Oder können sie einfach kaum darauf warten, loszutanzen? Leicht verwirrt spendet das Publikum Applaus.

Die Tänzerinnen Silvia del Lolo, Lore­na Martínez und La Niña del Cabañal. Foto: Iris Andermatt

Im Hintergrund erklärt Rubén de la Inca derweil die Hutgeldstrategie: Dreimal werden sich Bandmitglieder durchs Publikum schlängeln, immer nach einem musikalischen oder tänzerischen Highlight, mit einem Hut und ihrem breitesten Lächeln. Dabei haben sie auch Kärtchen mit einem QR-Code, falls jemand lieber Twint benutzt.

18 Uhr, die Show beginnt. Live ist Atunes Coloraos eine Wucht. Die Tänzerinnen wiegen die Hüften, feuern mit ihren Füssen einen rasanten Rhythmus an, den die Gitarristen aufnehmen, verstärken. Darüber legt sich der Gesang, dann jauchzt der Sänger laut, sie lachen, die Tänzerin stampft wie entfesselt die letzten Noten über den Boden, wirft die Hände in die Luft, und alle zusammen: «Olé!»

Zwei bis fünf Franken

Das Publikum klatscht, pfeift. In dieser Stimmung Hutgeld einzusammeln, ist keine grosse Bürde. Die meisten geben zwei bis fünf Franken, ab und zu flattert auch eine Zehnernote in den Hut, manchmal zupfen Zuschauende von hinten am Ärmel, weil sie gerne noch zahlen möchten. Es scheint bei vielen eine Selbstverständlichkeit zu sein, Münz in den Hut zu werfen. «Wir kommunizieren das auch intensiv», sagt Christine Wyss vom Buskers.

Tatsächlich: Überall im Festivalperimeter hängen Schilder mit der Aufforderung, zweimal zu zahlen: das Bändeli zu kaufen und Hutgeld zu geben. Und trotzdem, das sagt auch Wyss: Das Leben als Künstlerin, als Künstler sei finanziell oft «heavy». Der Lohn am Buskers sei für Bands aus dem Ausland – auch wegen des starken Frankens – dabei relevanter als für Gruppen aus der Schweiz. Diese kämen eher wegen der Erfahrung.

Sänger Anto­nio de la Pura auf dem Weg durch das Publikum. Foto: Iris Andermatt

Zwischen den Sets macht die Truppe Pause. Die Sängerin nippt an ihrem Bier, eine Tänzerin wischt den vom Schweiss verlaufenen Mascara von den Wangen. «Dios mio, ist das heiss», sagt Lore­na Martínez – kühlend wirkt der schwere Rock sicher nicht, den sie auf der Bühne kraftvoll um ihre Beine wirbeln lässt. «Das Publikum hier ist ganz anders als in Spanien», sagt Martínez. «Sie sind so fokussiert auf uns, schauen wirklich zu. Diese Kraft dieser Aufmerksamkeit spüren wir.»

Ein paar Hundert Franken liegen zu diesem Zeitpunkt im offenen Gitarrenkoffer, in den die Sammelnden das Hutgeld geschüttet haben. Für die erste Darbietung von 45 Minuten hat jede Person rund 40 Franken verdient. «Je später am Abend, desto mehr gibts», sagt Rubén de la Inca. Noch ist die Gruppe nicht fertig mit der Gerechtigkeitsgasse – jetzt folgt der zweite Auftritt. Und dieser ist komplett anders als der erste. Der Aufbau, die Stücke, die Reihenfolge der Tänzerinnen. Haben sie etwa verschiedene Sets einstudiert?

Die drei Gitarristen – in der Mitte Rubén de la Inca. Foto: Iris Andermatt

Rubén de la Inca schüttelt amüsiert den Kopf, nachdem die Truppe glücklich und verschwitzt den Auftritt beendet hat. «Das Ganze ist improvisiert», erklärt er dann. «Wir beobachten uns, kommunizieren über die Musik miteinander.» So entsteht jeder Auftritt neu – es gebe lediglich einige Grundregeln und -rhythmen, die alle kennen müssten. Erst mit der Improvisation, so der Gitarrist, werde Flamenco lebendig.

In Bühnennähe schaufelt Sänger Anto­nio de la Pura derweil Handvoll um Handvoll Münz aus dem Gitarrenkoffer in seinen schwarzen Rucksack. «Antonio ist die Bank», ruft ein Gitarrist, der Sänger lacht. Im Vorfeld empfiehlt Christine Wyss allen Gruppen, einen möglichst stabilen Rucksack ans Buskers mitzunehmen – denn das Hutgeld wiegt schwer.

Wie viel sie mit dem zweiten Auftritt eingeholt haben, weiss die Truppe nicht – sie zählt das Bargeld erst später. Und es scheint ihnen in diesem Moment auch relativ egal zu sein. Gemeinsam trinken sie Bier, die Sängerin summt Liedfetzen vor sich hin. Und endlich kommt auch er auf den Tisch: der Schinken aus der Heimat.

Jessica King ist Redaktorin im Ressort Kultur&Gesellschaft und schreibt primär über gesellschaftliche Themen. Mehr Infos @jessking42

