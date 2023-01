Konzert des Berner Symphonieorchesters – Ein Flügel, kaum genug gross für seine Solistin Kühne Experimentierfreude trifft auf Hochromantik: Das BSO eröffnet mit der Pianistin Anna Vinnitskaya und dem Dirigenten Robert Trevino klangliche Horizonte. Martina Hunziker

Die russische Pianistin Anna Vinnitskaya spielt ohne Eigendünkel und bringt Rachmaninows jugendlichen Esprit in seinem ersten Klavierkonzert glänzend hervor. Foto: PD, Gela Megrelidze



Was stellt man an den Anfang eines Konzertprogramms mit Musik der beiden Romantiker Sergei Rachmaninow und Johannes Brahms? Zum Beispiel ein Werk der jungen Komponistin Gabriella Smith (geb. 1991), die noch viel zu reden geben dürfte. Die Kalifornierin ist seit jungen Jahren aktiv als Komponistin und überzeugte Umweltschützerin. Sie nutzt ihre Musik, um auf die Natur und ihre Fragilität aufmerksam zu machen: so etwa in ihrem Requiem, in dem sie den eigentlichen Requiem-Text mit einer Auflistung aller ausgestorbenen Tier- und Pflanzenarten der letzten hundert Jahre ersetzt.