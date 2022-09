Marc Michaelis hat Wirtschaft studiert, mit Deutschland an der WM gespielt und es in die NHL geschafft. Der Tigers-Stürmer spricht über sorglose Profis und eine Pechsträhne.

Guter Einstand: In den ersten drei Partien in dieser Saison gehörte Marc Michaelis zu den stärksten Langnauern.

Ein Eishockeyprofi mit abgeschlossenem Studium in Finanzwesen – sind Sie ein Sonderfall?

Hockeyspielen und gleichzeitig studieren, diesen Weg gehen nicht viele. Nach dem Ende des Gymnasiums in Deutschland war für mich klar, dass ich in Nordamerika Sport und Ausbildung kombinieren will. Es hätte bequemere Wege gegeben, viele wunderten sich über meinen Entscheid. Aber ich wollte auch geistig gefordert werden und mich absichern.