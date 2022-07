Tanzende Drohnen – Ein Feuerwerk ganz ohne Schall und Rauch Am Sonntagabend wird der Himmel über Biel bunt. Leuchtende Drohnen sollen das Fest zum Nationalfeiertag trotz Feuerwerksverbot retten. Maeva Pleines

Hundert Drohnen stehen zum Abheben bereit: Es ist die Hauptprobe für die Show am Sonntagabend in Biel. Foto: Raphael Schäfer

Es klingt ein bisschen wie ein Schwarm metallener Bienen, was am Dienstagabend auf dem Sportplatz in Täuffelen abhebt. Rund 100 Drohnen steigen auf, blinken und leuchten rot, blau, violett vom Himmel, dann zeichnen sie erste Formen in die Nacht. Der Techno-Sternenhimmel wird von vier Technikern in der Luft gehalten, per Fernsteuerung.