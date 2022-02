Das Festival Ear We Are – Ein Fest für musikalisch Andersdenkende Alle zwei Jahre strömen Hundertschaften in eine ehemalige Bieler Autogarage, um den neusten Klängen aus der Forschungsabteilung der Musik zu horchen. Ane Hebeisen

Die Poetin und Musikerin Moor Mother hat den Begriff Protestsong mit neuer Drastik aufgeladen. Foto: zvg

Wir sind in den frühen Achtzigerjahren. Während in der Hauptstadt noch immer der Berner Rock als bedeutsame musikalische Innovation gefeiert wird, tickt Biel bereits leicht anders – ein bisschen fortschrittlicher irgendwie. Denn hier hat sich eine Szene formiert, die nichts mit Alpenrosen im Sinn hat. Das Kassetten-Label Calypso Now versorgt die Welt mit nie zuvor gehörter Indiemusik, und um die Herren Hans Koch und Martin Schütz wird im erweiterten Jazz- und Punk-Umfeld improvisiert, bis sich die Saxofon-Blättchen krümmen. Diese beiden Mannen sind heute Teil des Veranstaltungskollektivs des Festivals Ear We Are, das den Geist von damals in die Neuzeit fächelt und innerhalb von 23 Jahren vom regionalen Impro-Musikanlass zu einem europaweit beachteten Fest für die Jetzt-Musik arriviert ist.