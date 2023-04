Illegales Extremklettern – Ein Fehltritt trennt ihn vom Tod Ein Berner Jugendlicher steigt auf die höchsten Gebäude der Region und setzt dabei sein Leben aufs Spiel. Weder das Gesetz noch seine Eltern können ihn davon abhalten. Martin Erdmann

Der Bäretower ist lediglich 10 Zentimeter kleiner als das Berner Münster. Roofer Elijah war trotzdem schon auf dem Dach des höchsten Gebäudes Ostermundigens. Foto: Beat Mathys

Der Bäretower in Ostermundigen misst 100,5 Meter. Wer zu lange an ihm hochschaut, riskiert Nackenstarre zu bekommen. «Vom Dach aus ist der Blick angenehmer», sagt Elijah. Letzten August war er da. Der Aufstieg begann um 2 Uhr nachts und führte zuerst durch das Gebäudeinnere. Den letzten Teil kletterte er an der Aussenwand hoch. «Danach bin ich drei Stunden dort gesessen und habe mir den Sonnenaufgang angeschaut.»