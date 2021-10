Ist das der Anfang einer Krise? – Ein fataler Check führt die SCL Tigers ins Verderben Die SCL Tigers unterliegen Ajoie 2:3. Es handelt sich für die Emmentaler um die dritte Niederlage in Folge. Marco Oppliger

Der Ursprung von Langnaus Niederlage? Ein Check: Tigers-Verteidger Sebastian Schilt fährt mit viel Schwung in die gegnerische Zone, will sich in den Angriff einschalten und checkt dann Anthony Rouiller hart gegen die Bande. Es ist kein bösartiger Check, aber ein gefährlicher. Rouiller jedenfalls geht zu Boden, der ohnehin heissblütige Anhang der Jurassier schäumt nun erst recht. Und Schilt kassiert eine Matchstrafe, was für seine Teamkollegen eine fünfminütige Unterzahl bedeutet.

Weil es danach gleich in die zweite Pause geht, können sich die Langnauer auf eine äusserst intensive Phase vorbereiten. Selbiges gilt natürlich auch für die Jurassier – und sie nutzen ihre Chance. Daniel Eigenmann profitiert davon, dass Tigers-Goalie Ivars Punnenovs eine Scheibe nicht blockieren kann und stochert diese zum 2:1 über die Linie. Sekunden später trifft Philip-Michael Devos nur die Latte. Zwar überstehen die SCL Tigers die Unterzahl ohne weiteres Gegentor – aber kaum sind sie komplett, schlägt es wieder hinter Punnenovs ein: Devos trifft nach sehenswertem Angriff zum 3:1. Darauf kann Langnau nicht mehr reagieren, respektive kommt Harri Pesonens Anschlusstreffer (59.) zu spät.

Dabei brachte Pascal Berger die SCL Tigers kurz nach der ersten Pause in Führung. Aber die Emmentaler schafften es nie, Ruhe ins Spiel zu bringen. Und zu allem Übel sorgten sie dafür, dass dieses Ajoie, das so stark von den Emotionen lebt, nach Schilts Strafe Feuer fing.

Damit beendet die Equipe von Jason O’Leary eine rabenschwarze Woche mit drei Niederlagen gegen Zug, Gottéron und Ajoie. Die Frage stellt sich: Ist dies der Anfang einer Krise – oder nur ein kleines Zwischentief? Die Antwort darauf können die Langnauer erst am kommenden Freitag geben, wenn Lausanne in der Ilfishalle gastiert.

Das Telegramm Infos einblenden Ajoie – SCL Tigers 3:2 (0:0, 1:1, 2:1) Tore: 24. Berger (Olofsson) 0:1. 32. Asselin (Shorthander!) 1:1. 44. Eigenmann (Powerplay) 2:1. 45. Devos (Frossard) 3:1. 59. Pesonen (Grenier, Olofsson/SCL Tigers ohne Torhüter) 3:2.

Strafen: Ajoie 4-mal 2 Minuten. SCL Tigers 3-mal 2 Minuten plus 5 Minuten (Schilt).

Bemerkungen: Ajoie ohne Hazen, Östlund (verletzt). SCL Tigers ohne Leeger, Saarela, Zaetta (verletzt). 44. Lattenschuss Devos. 56. Pfostenschuss Ness. 57:25 Time-Out SCL Tigers. SCL Tigers ab 57:25 ohne Torhüter

