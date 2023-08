Was geht? Die Ausgehtipps der Woche – Ein Exzentriker wagt sein Comeback Eine zweistündige Atem-Performance, Tanzen gegen die Normalität und Jazz im Schloss: Die Kultur ist langsam zurück aus den Sommerferien. Ausserdem: Hopp Thun! Kulturredaktion

Kunst

Kunst zwischen Leben und Tod: Das Krema-Festival findet in morbider Kulisse statt. Foto: PD

Zum zweiten Mal veranstaltet ein kleines Team im Berner Krematorium ein schmuckes Kunstfestival: Krema heisst der Anlass in morbider Kulisse, an dem verschiedene Künstlerinnen und Künstler ihre Arbeiten präsentieren, die auf den Ort Bezug nehmen. Zu erleben gibt es etwa einen Audiorundgang der Theaterschaffenden Sandra Forrer, eine zweistündige Atem-Performance des Choreografen Chris Leuenberger und der Klangkünstlerin Vivian Wang sowie ein Konzert des Soundtüftlers Strotter Inst. (lri)

Bühne

Tanz dich frei: Im Stück «FormNorm» geht es um die einschränkenden Kräfte der Normalität. Foto: PD

Ist Normalität die Regel, die bloss das Gewöhnliche markiert, oder ein starres Korsett von Normen, das einen einschränkt? Diese Frage stellt sich die Tanzcompany cie.encore1x zusammen mit der Berner Choreografin Nicole Voyat. Im Stück «FormNorm» zeigen die fortgeschrittenen Laientänzerinnen das Streben nach Individualität in einem Dschungel normierender Kräfte: zum Beispiel sozialen Medien, gesellschaftlichen Vorgaben oder stereotypen Verhaltensweisen. (reg)

Sounds

Der Abschied von der Bühne 2019 war nicht für immer: Bonaparte, hier am Gurtenfestival 2022. Foto: Franziska Rothenbühler

2019 verabschiedete sich der schrille, exzentrische Musiker Bonaparte von der Bühne. Dass das kein definitives Adieu sein würde, war damals zu hoffen. 2022 kam sein erstes Comeback mit Sophie Hunger am Gurtenfestival. 2023 folgt nun ein nächstes, wofür er gleich ein ganzes Orchester um sich schart. Das Sinfonieorchester Biel Solothurn wagt die Kooperation, angeleitet von einem, der bestens weiss, wie man musikalische Brücken baut: der Berner Geiger, Dirigent und Arrangeur Droujelub Yanakiew. (mar)

Einmal im Jahr feiert Thun sich selbst. Das Thunfest steht an. Für ein Feuerwerk war dieses Jahr zwar kein Geld vorhanden, dafür gibt es allergattig Musik. Im Fettgedruckten findet sich da beispielsweise der sehr ernste Bombast-Popper Zian aus Basel oder die sehr ambitionierte Thuner Soul-Popperin Veronica Fusaro (beide am Freitag). Am Samstag gibt es eine Synergien-nutzende Buchung auf der Hauptbühne: Da tritt die wundertolle Reggae-Frau Samora auf, die sich mit Musikern von Open Season zusammengetan hat. Ebendiese Open Season übernehmen dann den Slot im Hauptabendprogramm. Auch wenn das Budget etwas angeschlagen scheint: Hopp Thun! (ane)

Bereits um das Jahr 1500 soll der älteste Teil des Schlosses Holligen erbaut worden sein. Damals hätte man die Musik, die diesen Donnerstag im Gemäuer erklingen wird, wohl mit zünftigem Befremden wahrgenommen. Etwa den wunderbar holpernden Jazz des Schlagzeugers Clemens Kuratle, der für die letzte Jazzwerkstatt eine internationale und hochkarätige Band gründete, mit der er nun erneut aufspielen wird. Am selben Abend präsentiert die in Bern gestrandete und 2022 mit dem Kunstpreis des Saarlandes geadelte Saxofonistin Nicole Johänntgen ihre bestens besetzte Kuba-Jazz-Band Robin. (ane)

Literatur

Armut kann auch in der Schweiz Leben zerstören: Lukas Bärfuss übt in seinem neuen Roman «Die Krume Brot» mit literarischen Mitteln Kapitalismuskritik. Foto: Keystone / Dominic Steinmann

Im Zentrum des neuen Romans von Lukas Bärfuss steht ein bewegendes Frauenleben am Rande der Wohlstandsgesellschaft: Adelina, Tochter italienischer Einwanderer, arbeitet in einer Zürcher Fabrik, als sie nach kurzem Liebesglück mit einem Kind allein dasteht. Sie verliert die Stelle, die Wohnung, kämpft ums Überleben. «Die Krume Brot», der neue Roman des Georg-Büchner-Preisträgers, ist in der Schweiz der frühen 1970er-Jahre angesiedelt. Mit scharfem Blick schildert er die existenziellen und materiellen Nöte eines Menschen in der kapitalistischen Gesellschaft und führt vor Augen: Armut ist vererbbar. (lex)

