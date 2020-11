Der Tag der US-Wahlen – Ein Erdrutschsieg würde viele Probleme begraben Biden oder Trump, das ist die grosse Frage. Wo wird die Wahl entschieden? Wer ist Favorit? Und welche Rolle spielen eigentlich die Elektoren? Alles, was Sie zum heutigen Wahltag in den USA wissen müssen. Christof Münger

Wer wird heute Dienstag gewählt?

Erstens der US-Präsident. Entweder erhält Donald Trump eine zweite Amtszeit, oder Joe Biden wird der 46. US-Präsident.

Will 46. US-Präsident werden: Der demokratische Kandidat Joe Biden in Philadelphia, der Hauptstadt des umkämpften Swing-States Pennsylvania. Foto: Andrew Harnik (Keystone)

Will eine zweite Amtszeit: US-Präsident Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung im umkämpften Bundesstaat Florida. Foto: Jim Rassol (Keystone)

Gleichzeitig wird der amerikanische Kongress neu gewählt. Er setzt sich aus der grossen und der kleinen Kammer zusammen: Im Repräsentantenhaus (entspricht dem Schweizer Nationalrat) geht es um alle 435 Sitze, im Senat (Ständerat) um ein Drittel der 100 Sitze, also 33. Dazu kommen noch zwei Nachwahlen in Arizona und Georgia. Es wird erwartet, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus halten. Der Senat, in dem die Republikaner die Mehrheit haben, ist dagegen umkämpft. Wird Trump im Amt bestätigt, dürfte auch der Senat in republikanischer Hand bleiben. Des Weiteren bestimmen elf amerikanische Bundesstaaten sowie die Überseeterritorien Puerto Rico und American Samoa einen Gouverneur.

Ist diese Wahl historisch?

Nicht unbedingt. Sie ist aber auf jeden Fall besonders umkämpft und wegweisend. Historisch wird diese Wahl, falls Joe Biden gewinnt. Allerdings nicht seinetwegen, sondern wegen Kamala Harris: Zum einen wäre Harris die erste amerikanische Vizepräsidentin, zum andern würde sie ethnische Minderheiten repräsentieren.

Vizekandidatin Kamala Harris: Wird die Senatorin aus Kalifornien zusammen mit Joe Biden gewählt, wäre sie die erste amerikanische Vizepräsidentin. Foto: Jonathan Drake (Reuters)

Wer wählt eigentlich den neuen Präsidenten?

Ein Amerikaner würde sagen: «Das Volk natürlich.» Stimmt aber nicht ganz, denn der Präsident wird indirekt gewählt via Wahlleute, die sogenannten Elektoren. Die Gründungsväter waren sich zunächst nicht einig, wer den Präsidenten bestimmen darf: der Kongress, die Gouverneure der Bundesstaaten oder das Volk. So erfanden sie das Elektorensystem. Somit konnten die einzelnen Bundesstaaten entscheiden, wie sie die Elektoren bestimmen. Jeder Bundesstaat verfügt über so viele Wahlmänner wie Senatoren und Abgeordnete (abhängig von der Einwohnerzahl). Insgesamt werden 538 Elektorenstimmen vergeben. Wer 270 erhält, ist Präsident.

Werden die Stimmen der Wähler eines Bundesstaats proportional auf die Elektoren verteilt?

Nein, mit zwei Ausnahmen. In 48 Bundesstaaten und in Washington D.C. gilt das Prinzip «the winner takes it all» – der Sieger bekommt alle Elektorenstimmen, auch wenn er mit nur einer Stimme Unterschied gewinnt. Die Ausnahmen sind Nebraska und Maine. Hier werden nur zwei Wahlmänner nach dieser Regel gewählt, die anderen (zwei in Maine, drei in Nebraska) werden mit relativer Mehrheitswahl ermittelt.

Spielt das Volksmehr keine Rolle?

Trostpreis für Hillary Clinton: Die Kandidatin der Demokraten holte 2016 landesweit 3 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump. (Photo by Drew Angerer/Getty Images) Foto: Getty Images

«Leider nein», würden wohl Hillary Clinton und Al Gore sagen. Sie hatten landesweit die Mehrheit der Stimmen erhalten, durften aber trotzdem nicht ins Weisse Haus einziehen. Clinton holte 3 Millionen Stimmen mehr als Trump, Gore 500’000 mehr als George W. Bush. Der Republikaner gewann im Jahr 2000, wenn auch umstritten, mit 271 Elektorenstimmen. Zuvor hatten mehr als 100 Jahre lang Elektoren- und Volksmehr übereingestimmt.

Sieger der Herzen: Al Gore holte im Jahr 2000 eine halbe Million Stimmen mehr als George W. Bush. Trotzdem wurde sein Kontrahent Präsident. Der ehemalige Vize Gore anerkannte dessen Sieg. Foto: Brooks Kraft (Getty Images)

Wann wissen wir, wer gewonnen hat?

2016 betrat Donald Trump die Bühne eines New Yorker Hotels um 3 Uhr nachts Ortszeit und liess sich feiern. Ob wir erneut am Mittwochmorgen Schweizer Zeit den Sieger kennen, ist hingegen fraglich. Es könnte mehrere Tage dauern, bis alle Stimmen gezählt sind. Bis Ende vergangene Woche hatten bereits 80 Millionen Amerikanerinnen und Amerikaner gewählt. Das ist mehr als die Hälfte aller Stimmen, die 2016 abgegeben wurden (137 Millionen). Das letzte Mal hatte sich das Resultat im Jahr 2000 verzögert, als im Bundesstaat Florida nachgezählt werden musste. Schliesslich beendete das Oberste Gericht diesen Vorgang, womit George W. Bush gewählt war.

Mit der Hilfe des Obersten Gerichts ins Weisse Haus: George W. Bush und seine Frau Laura bei einer Wahlkampfveranstaltung im Jahr 2000. Foto: Brooks Kraft (Getty Images)

Kann es sein, dass auch dieses Mal ein Gericht entscheidet?

Experten befürchten es. Offenbar rechnet sich Donald Trump gute Chancen aus, wenn der Oberste Gerichtshof über den Wahlausgang entscheiden muss, wie er kürzlich bei einem Wahlkampfauftritt in Reading, Pennsylvania, gesagt hat. Wahrscheinlich setzt er auf die drei konservativen Richter, die er für den Supreme Court ernennen konnte. Der Prozess der Auszählung muss bis zum 8. Dezember abgeschlossen sein. Die formelle Wahl des Präsidenten erfolgt durch die Elektoren am 14. Dezember in den Hauptstädten der einzelnen Bundesstaaten. Keine Rolle spielen die Gerichte, wenn einer der beiden Kandidaten mit einem Erdrutschsieg gewinnt, der alle Diskussionen überflüssig macht. Darauf hoffen beide Seiten. Dann wäre auch die Gefahr kleiner, dass es zu Unruhen und Gewalt kommt, wie befürchtet wird.

Ist die Briefwahl so betrugsanfällig, wie Trump sagt?

Kaum. Er versucht seit Monaten, die Briefwahl zu diskreditieren. Sackweise seien Stimmen aus China eingetroffen, raunt er auf Wahlkampfveranstaltungen. Traditionell wählen eher die Anhänger der Demokraten per Brief, was Trumps Strategie erklärt. Wegen der Pandemie dürften jedoch auch etliche Republikaner von diesem Recht Gebrauch machen. 2016 und 2012 waren gemäss der überparteilichen US-Elections Assistance Commission nur ein Prozent der vorab abgegebenen Stimmen ungültig. Wenn es eng wird, kann das allerdings von Bedeutung sein: In Michigan gewann Trump 2016 mit nur 10’704 Stimmen Vorsprung bei mehr als 4,5 Millionen abgegebenen Stimmen.

In welchen Bundesstaaten wird die Wahl entschieden?

In den sogenannten Swing-States, also jenen Bundesstaaten, die einmal demokratisch und einmal republikanisch wählen. Im Fokus stehen dieses Jahr Wisconsin, Michigan und Pennsylvania, wo insgesamt knapp 20 Millionen Menschen leben. Mit seinen Siegen in diesen drei traditionell demokratischen Staaten im amerikanischen «Rostgürtel» legte Trump 2016 die Grundlage für seinen Triumph. Sein Problem: Er gewann in diesen drei Staaten mit insgesamt nur 77’744 Stimmen Vorsprung. Entsprechend schwierig ist es, den Sieg im «Rostgürtel» zu wiederholen. Deshalb wird dort der Wahlkampf so intensiv geführt.

Welches ist der wichtigste Swing-State?

Zunächst Pennsylvania, weil hier 20 Elektorenstimmen vergeben werden. Biden wie Trump sind fast nur noch in diesem Staat unterwegs. Es geht buchstäblich um jede Stimme. Man erwartet, dass sich die Auszählung verzögert, da die brieflichen Stimmen erst ab dem Wahltag gezählt werden dürfen. Immer wichtig ist auch Florida. Kaum ein Bundesstaat wechselt so oft die Seite, und das mit 29 Elektorenstimmen. Vor vier Jahren gewann hier Trump, wo er einen seiner Zweitwohnsitze hat. Fällt Florida dieses Jahr an Biden, kommt der Demokrat dem Weissen Haus ein grosses Stück näher. Die Umfragen prophezeien ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In Florida wird bereits gezählt, weshalb das Resultat früh feststehen dürfte. Umkämpft sind ausserdem die traditionell den Republikanern zugeneigten Staaten North Carolina, Georgia, Texas und Arizona. Andererseits aber auch Nevada, wo vor vier Jahren Hillary Clinton gewonnen hat.

Wie verlässlich sind dieses Mal die Umfragen?

Vor vier Jahren erlebten die Prognostiker ihre grosse Pleite, weil die allermeisten einen klaren Sieg Clintons vorhergesagt hatten. Allerdings hatten sie auch Pech, da das Resultat in mehreren Bundesstaaten sehr knapp ausfiel und das stets zugunsten Trumps. Inzwischen haben sie die Erfassungsmethoden verfeinert. Sie berücksichtigen vermehrt auch Mobiltelefone und SMS. Trotzdem können Umfragen immer 2 bis 3 Prozentpunkte danebenliegen, und das kann entscheidend sein. Dennoch prognostiziert die US-Nachrichten-Website «FiveThirtyEight» mit vielen Wenn und Aber, dass Bidens Gewinnchancen bei 90 Prozent liegen. Das heisst aber auch, dass Trump immer noch gewinnen kann. Oder würden Sie sich in ein Flugzeug setzen, das in 10 von 100 Fällen abstürzt?

Kann ich die US-Wahlen auf dieser Website verfolgen?

Aber sicher! Wir berichten bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch live über das Duell zwischen Trump und Biden wie auch über die Senatswahl. Unsere Korrespondenten berichten zudem aus den Wahllokalen in Pennsylvania und Wisconsin und liefern erste Einschätzungen.