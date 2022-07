Tagestipp: «Abendmusiken im Münster» – Ein engelsgleicher Abschied Die «Abendmusiken» entführen in himmlische Sphären, etwa mit dem Ensemble Bernvocal. Münsterorganist Daniel Glaus verabschiedet sich mit einem Kompositionszyklus. Sarah Sartorius

Die Sopranistin Viola Blache ist Teil des Vokalensembles Bernvocal. Foto: Antje Kröger

Die aktuelle Reihe «Abendmusiken im Berner Münster» ist den Engeln gewidmet. Unter dem Titel «Der notwendige Engel» sind Werke zu hören, in denen man in der einen oder anderen Weise Engeln begegnet, oder zumindest Musik, die engelsgleich als «Mittlerin zwischen Himmel und Erde» agiert. Etwa im Abschiedskonzert des langjährigen Münsterorganisten und Kurators der Reihe Daniel Glaus, das im Oktober stattfindet: Sein Kompositionszyklus «De Angelis» ist unter anderem inspiriert von der Schrift «L’angelo necessario» («Der notwendige Engel») des Philosophen Massimo Cacciari. Auch das Vokalensemble für alte Musik Bernvocal führt mit «Le Lagrime di San Pietro» in himmlische Sphären: Zu hören sind 20 Madrigalen und eine Motette für sieben Stimmen von Orlando di Lasso. (sas)

