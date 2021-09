Formel-1-Grand-Prix in Russland – Ein Drama im Regen Lando Norris verpasst in Sotschi ganz am Schluss seinen ersten Sieg und rutscht auf Rang 7 ab. Hamilton triumphiert, Verstappen begeistert. René Hauri

Völlig unerwarteter Sieger: Lewis Hamilton. Sergei Grits (Keystone)

In Runde 46, sieben Runden vor Schluss, öffnen sich die Schirme auf der Tribüne von Sotschi, beginnt es tatsächlich noch zu regnen – und gerät Lando Norris ganz vorne noch etwas mehr ins Bibbern. Denn in den letzten Runden schon ist er gejagt worden von Lewis Hamilton. Die Frage lautet gegen Ende dieses Rennens: 1 oder 100? Erster Sieg für den 21-jährigen Briten im McLaren? Oder 100. Triumph für seinen 15 Jahre älteren Landsmann bei Mercedes?

Die Autos rutschen mittlerweile nur noch herum, die ersten Piloten holen fünf Runden vor Schluss Regenreifen ab, auch Hamilton wird vom Team an die Box beordert, doch er ignoriert den Funkspruch erst, kämpft weiter mit Slicks gegen die Rutschpartie – wie auch Norris, der sich gegen die hektischen Voten am Funk wehrt. Vier Runden sind noch zu fahren, da kommt Hamilton doch noch an die Box und lässt sich die grünen Intermediates, sprich «Halb-Regenreifen», aufziehen, während Norris stur und draussen bleibt. Es ist ein Fehler. Norris rutscht in die Auslaufzone, wird von Hamilton überholt, ehe auch er einsichtig ist und in die Box fährt. Deutlich zu spät. Norris wird nur Siebter, statt seinen ersten Sieg feiern zu können. Die Situation dürfte teamintern noch für eine Menge Gesprächsstoff sorgen.

Hamilton verliert gleich 3 Plätze

So zaghaft der Start von Hamilton war, so fulminant ist das Ende: Er gewinnt ein Rennen, das früh verloren schien für ihn. Offensichtlich ist der Brite am Anfang des Grand Prix von Russland vor allem darauf aus, in keinen Unfall zu geraten, zu gut ist diese Ausgangslage mit Startplatz 4, während WM-Rivale Max Verstappen in seinem Red Bull von Position 20 aus losfahren muss, weil an seinem Red Bull zum vierten Mal der Motor gewechselt wurde, was nur dreimal pro Saison erlaubt ist. Der Star des Mercedes-Teams ist derart vorsichtig, dass er in der ersten Runde gleich von drei Konkurrenten überholt wird und auf Position 7 weitertuckert.

Doch je länger das Rennen dauert, desto mehr sieht der siebenfache Weltmeister die Chance auf ein Glanzresultat. Und als Hamilton in Runde 30 auch noch am Ferrari von Carlos Sainz vorbeizieht, der als Zweiter losgefahren ist, und ihm sein Chef Toto Wolff zufunkt, «Lewis, du kannst dieses Rennen gewinnen», da ist die Hoffnung auf den Coup endgültig da.

Hamilton fährt schnellste Runde um schnellste Runde, einzig Lando Norris (lesen Sie hier das Porträt über den jungen Briten) liegt zu diesem Zeitpunkt – boxenstoppbereinigt – noch vor ihm, dieser Wunderfahrer von McLaren, der sich im verrückten Qualifying am Samstag erstmals die Poleposition sicherte. Und am Sonntag wie der grosse Sieger ausschaut, ehe das Rennen für ihn dramatisch endet.

Für Hamilton ist es ein wertvoller Sieg, weil er wieder vorbeizieht an Max Verstappen in der WM. Doch nicht so wertvoll, wie es sich der Brite wohl erhofft hatte. Denn der junge Niederländer begeistert einmal mehr und hält den Schaden mehr als in Grenzen, seine Aufholjagd endet auf Platz 2. Dritter wird Carlos Sainz im Ferrari.

Weiter hinten gibt es auch für Kimi Räikkönen etwas zu feiern. Der 41-jährige Finne vom Schweizer Team Alfa Romeo wird Achter, Teamkollege Antonio Giovinazzi muss sich mit Rang 16 begnügen.

René Hauri ist seit 2007 Redaktor im Ressort Sport und begleitet sowohl den Ski- als auch den Formel-1-Zirkus vor Ort und aus der Ferne. Er ist zudem als Blattmacher und Tagesleiter für das Ressort Sport tätig.

