«Gold ist leichter zu putzen», soll die ursprüngliche Auftraggeberin für die Mar-a-Lago Villa gesagt haben: Donald Trumps Residenz in Florida. foto: Mandel Ngan (AFP)

Am frühen Montagabend hat das FBI auf der Suche nach womöglich widerrechtlich aus dem Weissen Haus auf die Seite gebrachten Dokumenten das Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump in Mar-a-Lago durchsucht. Trump selbst hat die Razzia auf seiner Plattform Truth Social bekannt gemacht. Wobei er die polizeiliche Aktion als «Besetzung» beschreibt. Als ginge es, sagen wir, um die Stürmung des Kapitols als Sitz der Legislative durch einen hysterisierten Mob. Aber es geht natürlich nicht um derart niederrangige Bauspar-Örtlichkeiten, es geht, so Trump, um «mein wunderschönes Zuhause, Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida».