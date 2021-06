Ausstellung von Slam-Poet Remo Zumstein – Ein Dichter zwischen Latein und Headbangen Der Berner Remo Zumstein seziert Sprache wie ein Naturforscher und hat auf der Bühne seine Schüchternheit bezwungen. Nun erklärt er mit satirischen Postern Dinge, die es gar nicht gibt. Céline Graf

Hier verbrannte er einst Schulbücher – und entdeckte seinen Spass am Poetry-Slam: Remo Zumstein, 32, im Park des Gymnasiums Burgdorf. Foto: Franziska Rothenbühler

Seine Chemie-Unterlagen verbrannte Remo Zumstein, sobald er das ungeliebte Fach hinter sich hatte. Und zwar im Park auf der Aussichtsplattform hinter dem Schulhaus. «Es rauchte viel stärker als erwartet, da bereute ich es etwas», erinnert sich der Mann in grauer Sommerkluft am Tatort beim Gymnasium in Burgdorf an seine Jugendsünde. Dieser zum Trotz blieb am Autor und Slam-Poeten ein naturwissenschaftlicher Experimentiereifer haften, der in seinen Texten zum Vorschein kommt.

«Du bisch mis Präsens, mis Präteritum, mis heiss ersehnte Futur zwöi, u du wirsch o für immer aus Plusquamperfekt i mim Härz blibe.» So klingt ein Liebesgedicht des Linguisten Zumstein, der Germanistik und Anglistik studiert hat und nun mit Latein und Altgriechisch noch an der Universität verweilt. Seit der ersten Klasse zählt er die Buchstaben aller Worte.