12. Etappe der Tour de France – Ein Deutscher gewinnt, Stefan Küng wird undankbarer Vierter Der Thurgauer kann bei der 12. Etappe der Tour de France nicht bis zum Ende mit der Spitzengruppe mithalten und verpasst das Podest.

Stefan Küng (rechts) fuhr lange in der Spitzengruppe mit, musste aber abreissen lassen. Nils Politt (links) holte am Ende den Etappensieg. Foto: Philippe Lopez (Getty Images/AFP)

Der Deutsche Nils Politt hat am Donnerstag die zwölfte Etappe der Tour de France gewonnen und verbuchte den grössten Erfolg seiner Karriere. Hinter dem 27-Jährigen sprinteten der Spanier Imanol Erviti und der Australier Harry Sweeny auf die Plätze zwei und drei. Die Favoriten auf den Gesamtsieg erreichten über 159,4 Kilometer nach Nimes mit grossem Rückstand das Ziel.

Der Ostschweizer Stefan Küng fuhr lange in der vierköpfigen Spitzengruppe mit, konnte aber am Ende nicht mehr mithalten. Rund 14 Kilometer vor dem Ziel musste der Zweitplatzierte aus dem Zeitfahren seine drei Widersacher ziehen lassen, den vierten Rang verteidigte der 27-Jährige bis ins Ziel.

Eine Gruppe von 13 Fahrern, zu der neben Küng auch der Schweizer Stefan Bissegger gehörte, hatte sich kurz nach dem Start in Saint-Paul-Trois-Châteaux auf den Weg gemacht. Da dort auch Mark Cavendishs Teamkollege Julian Alaphilippe vertreten war, hatte das Team des Briten kein Interesse an der Verfolgung. Folglich kam es nicht zu einem Massensprint, und Cavendish konnte den Rekord des Belgiers Eddy Merckx von 34 Etappensiegen nicht einstellen. Am Freitag hat der 36-Jährige auf der Flachetappe nach Carcassonne die nächste Chance.

Bissegger fuhr als zweitbester Schweizer am Ende auf den 13. Rang.

Bereits vor dieser Etappe ist Peter Sagan, dreimal Weltmeister und Rekordgewinner des Grünen Trikots, verletzungsbedingt aus der Tour ausgestiegen. «Es ist eine schwere Entscheidung. Mein Knie ist wieder geschwollen und ich kann mein Bein nicht anwinkeln. Wenn man sein Bein nicht bewegen kann, bringt es gar nichts», sagte Sagan.

